Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em Barra Mansa

Policiais militares apreenderam na segunda-feira (9), em Barra Mansa, uma grande quantidade de drogas. A ação foi realizada numa área de mata da Rua Antônio Luciano, no bairro Santa Izabel. O total apreendido renderia ao tráfico R$ 73.180. Não houve prisões.

O material foi encontrado a partir de informações levantadas pelo Serviço Reservado da Polícia Militar. Foram encontrados 374 pinos de cocaína que seriam vendidos a R$ 50; 312 por R$ 100 e 1.024 pinos que seriam comercializados a 20,00. Também foram encontrados 140 unidades de Skank, com preço de R$ 20 de venda.

Os policiais ainda recolheram 18 munições calibre 5.56, uma mola de carregador de fuzil do mesmo calibre, duas balanças digitais, sete sacos com pinos vazios e etiquetas. O material foi apresentado na delegacia de Barra Mansa. (Foto: Polícia Militar)