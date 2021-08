Evento também marcou a reinauguração do DPO do bairro Cotiara

A Polícia Militar inaugurou na manhã desta terça-feira, inauguração do projeto Cinturão de Divisas da Secretaria de Estado de Polícia Militar e a reinauguração do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do bairro Cotiara. Participaram da solenidade a tenente-coronel e comandante do 28°BPM, Andréia Campos, o delegado da 90ª Delegacia, Ronaldo Aparecido, autoridades militares, o secretário de Ordem Pública, William Pereira, o comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente e vereadores.

Cotiara é o 10º posto de policiamento rodoviário do projeto a ser inaugurado, que junto a outros cinco formam o Cinturão de Divisa. A iniciativa consiste em reforçar a segurança em todo o interior fluminense, com a instalação de postos de policiamento nas rodovias estaduais em cada divisa entre o Rio de Janeiro e os estados da Região Sudeste. Os policiais militares do batalhão de polícia rodoviária estarão a postos 24 horas por dia, com policiais militares do 28º batalhão, fortalecendo o policiamento ostensivo na malha rodoviária estadual.

A tenente-coronel e comandante do 28°BPM, Andréia Campos, explicou a importância do projeto para a segurança de Barra Mansa e do estado. “Reinauguramos o DPO da Cotiara e inauguramos mais uma etapa do projeto Cinturão de Divisas da Secretaria de Estado de Polícia Militar, que consiste em uma estratégia de segurança preventiva que irá produzir reflexos positivos nas divisas do nosso estado. Com isso, reprimimos a circulação e o fluxo de armas, drogas, veículos roubados, contrabando de mercadorias e ainda elevando o nível de percepção de segurança dos moradores de Barra Mansa e dos municípios do Sul Fluminense”. Fotos: Paulo Dimas