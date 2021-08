Prefeitura de Volta Redonda reforça vacinação de crianças e adolescente

Secretaria de Saúde cria cadastro para verificar situação vacinal das crianças; adolescentes de 12 a 17 anos podem se cadastrar para vacinação contra a Covid-19

Com a perspectiva da retomada das atividades escolares, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibilizou nessa segunda-feira (09) um cadastro no site da prefeitura: www.voltaredonda.rj.gov.br (aba- Coronavírus, informações e vacinação) para verificar a situação vacinal das crianças e adolescentes e, também, identificar situações de risco.

De acordo com o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, no caso das crianças abaixo de 12 anos, o mês de agosto, é o momento para colocar a vacinação em dia. Os pais podem procurar a Unidade de Saúde (UBS e UBSF) mais próxima de casa para atualizar o cartão de vacinas, ou, ainda se cadastrarem no site para orientação da equipe de imunizações da SMS.

“Os responsáveis devem procurar as Unidades de Saúde com os comprovantes de vacinação para atualizar os esquemas vacinais das crianças. Outra opção é cadastrar e enviar a foto dos comprovantes de vacinação, que serão analisados pela equipe de imunizações para, se necessário, orientar que os esquemas sejam completados”, disse.

Vasconcellos destacou ainda que para os adolescentes de 12 a 17 anos, além da vacinação de rotina, também há a perspectiva futura da vacinação contra a Covid-19.

“Nesse caso, além da vacinação de rotina, o objetivo é identificar situações de adolescentes com comorbidades, que, uma vez iniciada a vacinação para esse grupo, será objeto de prioridade”, citou o médico sanitarista.

A possibilidade de abrir a vacinação contra a Covid-19 para qualquer grupo ou faixa etária depende exclusivamente da chegada de mais remessas ao município.

A imunização de crianças e adolescentes foi debatida recentemente entre a secretaria de Saúde e o vereador Renan Cury, que vem participando das discussões sobre o combate ao vírus na cidade.