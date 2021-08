Veículo invade contramão e provoca acidente na Dutra, em Penedo

Um veículo Honda/Civic invadiu a pista contrária (contramão) e colidiu de frente contra uma caminhonete Fiat/Strada, no km 311, da Rodovia Presidente Dutra, na pista de retorno na entrada de Penedo, em Itatiaia.

O condutor que invadiu a contramão abandonou o veículo e fugiu a pé. Os dois ocupantes do veículo, de 36 e 26 anos, ficaram feridos. Eles foram socorridos e levados para o Hospital de Emergência, de Resende.

No local do acidente, os policiais rodoviários federais (PRF) conseguiram identificar o motorista que fugiu do local da colisão, como sendo um homem, de 42 anos. Segundo a PRF no registro da ocorrência feito na Delegacia de Itatiaia consta lesão corporal, omissão de socorro e abandono de local de acidente.