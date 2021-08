Volta Redonda participa de feira internacional de turismo

Município destaca apelo histórico da cidade durante a WTM America Latina, que acontece de forma online neste ano

O município de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), está participando da WTM Latin America – feira internacional realizada em São Paulo, onde 12 mil profissionais de viagens e turismo e 600 empresas expositoras se encontram para fazer networking, negociar e descobrir as últimas novidades do setor. A edição deste ano é realizada de forma online.

De acordo com a diretora de Turismo da Smdet, Débora Cândido, a prefeitura estará apresentando na feira internacional, o apelo histórico de Volta Redonda, contextualizando o patrimônio industrial existente na cidade.

“Isso nos enquadra nos segmentos de Turismo Cultural e Turismo Pedagógico. Junto disso, queremos fortalecer a imagem da cidade com o objetivo de firmar nossa identidade de destino de negócios e eventos”, explicou Débora.

Ainda de acordo com a diretora, paralelamente a isso é realizado diálogo com o público, apresentando produtos voltados para compras, gastronomia, áreas verdes e espaços de eventos culturais e esportivos.

O evento tem a participação de agentes da indústria de viagens que se reúnem para negociar e fechar contratos que contribuem para o posicionamento da região como uma das áreas mais importantes da indústria mundial de viagens e turismo.

“Volta Redonda tem localização privilegiada na Região Sul Fluminense e estamos trabalhando para apoiar, incentivar e colaborar na retomada do turismo da cidade e da região. É importante para a economia e participar de eventos internacionais como ressalta a importância do município no setor”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sergio Sodré. Fotos: divulgação Secom/PMVR.