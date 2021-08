Volta Redonda vacinou quase mil pessoas por hora nesta segunda-feira

Mais de 11,6 mil pessoas foram vacinadas entre primeiras e segundas doses de vacinas contra a Covid-19

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou na manhã desta terça-feira, dia 10, o balanço final da vacinação contra a Covid-19 realizada nessa segunda-feira (09), em horário especial de 08h às 20h. O público alvo era formado por pessoas acima de 30 anos ou mais e para quem precisava tomar segunda dose. Foram 12 horas de vacinação em drive-thru na Ilha São João e em nove Unidades de Saúde (UBS e UBSF) onde, segundo a secretaria, 11.605 pessoas foram vacinadas neste período.

No drive-thru da Ilha São João, foram aplicadas 5.871 primeiras doses. Nas Unidades de Saúde, que ofertaram a segunda dose no horário estendido, foram imunizadas 5.734 pessoas com as segundas doses das vacinas AstraZeneca (Oxford), Pfizer/BioNTech e CoronaVac.

“Nesse ritmo, se tivéssemos vacinas suficientes, conseguiríamos vacinar toda a população restante de Volta Redonda em menos um mês”, destacou o coordenador da Vigilância em Saúde do município, médico sanitarista Carlos Vasconcellos.

Vacinação continua na cidade

Nesta terça-feira, dia 10, pessoas de 28, 29 anos ou com idade acima, que ainda não tenham recebido a primeira dose, estão sendo vacinadas contra a Covid-19 em drive-thru, na Ilha São João. Entretanto, o horário de vacinação é até as 16 horas.

Nas 46 Unidades de Saúde estão sendo disponibilizadas as segundas doses da vacina CoronaVac para vacinados com a primeira dose até 13/07/2021. O município continua aguardando novas remessas das vacinas AstraZeneca e Pfizer do Ministério da Saúde para segundas doses.