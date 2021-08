Espaço da Coordenadoria Municipal da Juventude, na Vila Santa Cecília, será inaugurado nesta quinta-feira, dia 12, na Semana Municipal da Juventude

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), entrega à população, nesta quinta-feira, dia 12, Dia Internacional da Juventude, o Centro Oportunizar. O quiosque, na Rua 25, na Vila Santa Cecília, fará atendimentos para adolescentes e jovens adultos, entre 15 e 29 anos. O foco é a colocação do jovem no mercado de trabalho, Programa Jovem Aprendiz e estágio.

Além da CoordJuv, estão envolvidas neste projeto as secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), Ação Comunitária (Smac) e Educação (SME), além da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) e EPD (Empresa de Processamento de Dados).

Para receber o Centro Oportunizar – Centro Integrado de Atendimento e Ações, a prefeitura fez uma reforma geral e modernizou um quiosque, que pertence ao poder público, mas ficou desativado nos últimos quatro anos. Agora, o espaço será referência para a juventude de Volta Redonda na busca de emprego e primeiro emprego e também para as empresas que buscam cumprir a Lei da Aprendizagem.

De acordo com a coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, o jovem terá um espaço confortável e de fácil acesso, por estar em um dos principais centros comerciais do município, para buscar informações e auxílio.

“O Centro Oportunizar vai promover o acesso de jovens às oportunidades e benefícios que a lei garante e também às instituições que ofertam as vagas, além da criação de currículo e cadastramento no portal de empregos”, explicou Larissa, avisando que o local também vai abrigar um projeto voltado para as empresas. “Queremos chamar atenção para a necessidade do cumprimento da Lei de Aprendizagem”, disse, lembrando que a entrega do espaço marca a Semana Municipal da Juventude e o Dia Internacional da Juventude.