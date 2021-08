No primeiro semestre deste ano 120 aves já foram resgatadas e encaminhadas para reabilitação. Denúncias são fundamentais para sucesso das ações e podem ser feitas pelos telefones (24) 2106-3408 e (24)3029-9010 A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizou nesta quarta-feira, 11, o resgate de 37 pássaros silvestres mantidos em cativeiro e alçapões. Entre as espécies foram identificados azulões, canários da terra e pintassilgos. A operação ocorreu em vários pontos do município. As aves foram levadas para o Parque Natural Municipal de Saudade, onde foram avaliadas e entregues aos técnicos do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) para serem devolvidas à natureza.

A Guarda Ambiental realizou a operação mediante denúncias anônimas feitas pelos telefones (24) 21063408 e (24)3029-9010. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, as ações para coibir a criação de pássaros em cativeiro têm sido recorrentes. “Somente no primeiro semestre deste ano já conseguimos resgatar 120 pássaros e encaminhá-los para reabilitação para que possam ser devolvidos ao seu habitat natural para que vivam com liberdade”, destacou.