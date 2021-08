Agentes do órgão juntamente com equipes do Saae retiraram a substância utilizando pó de serra

Agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa foram acionados na tarde desta quarta-feira, 11, para investigarem a origem da substância oleosa identificada na Rua Argemiro de Paula Coutinho, no Centro. A estimativa preliminar é de que pelo menos quatro mil litros de óleo tenham se espalhado por 20 metros de extensão da via pública.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo, a Guarda Ambiental juntamente com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto estão no local providenciando a contenção da substância. “Nossa meta é impedir que o material atinja as redes de drenagens e chegue até as águas do Rio Paraíba do Sul causando um transtorno ainda maior”.

O Gerente de Fiscalização Ambiental, Felipe Rodrigues, acompanhou a operação. “O resíduo oleoso ficou concentrado às margens da avenida e estamos utilizando pó de serra para fazer a sua absorção. Todo o resíduo será retirado pelo Saae”, destacou.

Por conta da limpeza da via pública, o trânsito no local está apresentando retenções. A Guarda Municipal está auxiliando no ordenamento do fluxo de veículos.

Fotos: Divulgação