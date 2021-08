Policiais militares prenderam na tarde desta quarta-feira, um suspeito com uma arma dentro de seu carro, um Celta prata, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. Segundo os agentes, havia várias denúncias que ele mantinha escondido arma e drogas provenientes do tráfico de entorpecentes.

Dentro do veículo os agentes apreenderam uma pistola calibre 380, 16 munições, um carregador e um celular. O suspeito foi levado para a delegacia de polícia da cidade. O carro também foi apreendido.