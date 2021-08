Homem é preso conduzindo um carro de luxo roubado, Angra dos Reis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante, na terça-feira, durante fiscalização, um motorista conduzindo um carro de luxo (BMW) roubado na BR-101 (Rio-Santos), em Angra dos Reis (RJ). De acordo com a PRF, ao ser abordado, o homem demonstrou nervosismo no momento em que os agentes checavam os documentos do veículo, o que chamou a atenção da equipe.

Ainda segundo a PRF, em seguida, após consulta no sistema, os policiais constataram que o carro havia sido roubado no bairro Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio, e estava com uma placa clonada.

O motorista e o automóvel foram levados para a delegacia de Angra dos Reis. O homem foi autuado pelos crimes de receptação de veículo roubado e uso de documento falso.