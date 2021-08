Crime ocorreu em 2008

Policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, prenderam no início da tarde desta quarta-feira, um homem de 40 anos, condenado pela Justiça pelos crimes de lesão corporal gravíssima e corrupção de menores no bairro Boa Sorte, em Barra do Piraí.

Segundo o delegado Rodolfo Atala, os crimes ocorreram no ano de 2008, em um sítio no bairro Cantão, em Barra do Piraí. Na época o criminoso em companhia de um adolescente decepou, com um golpe de foice, o dedo de um desafeto num sítio do bairro Cantão. O preso foi condenado por lesão corporal gravíssima e corrupção de menores. O ato ocorreu em razão de serem repreendidos dias antes por adentrar sem permissão em seu sítio.

O criminoso possui outros antecedentes policiais por lesão corporal. A prisão é resultado de uma força tarefa realizada em Barra do Piraí a fim de prender autores de crimes violentos. A 88ª DP realiza um trabalho no sentido de combater e reprimir a violência em Barra do Piraí.