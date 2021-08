Polícia Militar apreende drogas no Morro da Conquista e Açude II

A Polícia Militar realizou duas apreensões de drogas na terça-feira (10) em Volta Redonda. Uma delas resultou na prisão de um suspeito e na apreensão também de uma arma. A outra apreendeu uma réplica.

A primeira aconteceu no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho. Agentes do Serviço Reservado do 28º Batalhão de Polícia Militar e do GAT (Grupamento de Ações Táticas) seguiram para a Rua Bela Vista, onde detiveram um homem que estava carregando a mochila. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, com sete munições, 137 pinos de cocaína, 17 pedaços de maconha, um rádio transmissor com a base e R$ 22 em dinheiro.

A segunda ocorrência foi na Rua 13, no Açude II, também numa atuação do Serviço Reservado e do GAT. Eles foram averiguar informações obtidas por um segundo-sargento da corporação e localizaram 230 pinos e 10 sacolés de cocaína, 28 trouxinhas de maconha, 11 pedras de crack e uma réplica de pistola. Não foram encontrados suspeitos. (Fotos: Polícia Militar)