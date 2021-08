Prefeitura de Resende promove 12ª conferência de Assistência Social

Evento será de forma híbrida com o tema “Assistência Social: direito do povo, dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, promove a 12ª Conferência de Assistência Social nesta quinta-feira, dia 12, de 8h às 13h30. O evento será realizado de forma híbrida com a participação de delegados na Câmara Municipal de Resende e será transmitido na plataforma online através do link: https://meet.google.com/ eia-oded-oob para que toda população possa assistir.

A Conferência de Assistência Social acontece a cada 2 anos, porém em 2021 devido à pandemia será realizada de forma híbrida. O tema deste ano é: “Assistência Social: direito do povo, dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos o principal papel deste encontro é reunir a sociedade civil e o governo para criar políticas públicas para o SUAS. O Conselho Municipal de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Câmara Municipal de Resende estão envolvidos nesta ação.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Jaqueline Primo destaca qual a finalidade desta conferência.

-Realizamos a Conferência de Assistência Social a cada dois anos, porém devido à pandemia da Covid-19 tivemos que nos adaptar para garantir a segurança de todos. De forma híbrida, a conferência contará com a presença dos delegados, que são aqueles que tem voz e voto, na Câmara Municipal. Já a população geral poderá acompanhar a reunião através da plataforma online do Google Meet. A conferência tem como finalidade a construção de políticas públicas voltadas para o SUAS, além de criar propostas para efetivação dos direitos socioassistenciais – disse Jaqueline Primo.

Confira a programação:

8h – Abertura e composição da mesa

8h30 – Leitura e aprovação do Regimento Interno

9h – Palestra com o tema: “Assistência Social: Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social” – Palestrante: assistente social, Gleydson Paiva

9h40 – Apresentação dos eixos temáticos – Palestrante: assistente social, Wagner Copola

10h – Início da votação das propostas

12h – Moções

12h30 – Eleição dos delegados para Estadual