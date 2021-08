Profissionais irão atuar na Atenção Básica nas Unidades de Saúde do município para fortalecer atendimento nos bairros

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abriu nesta semana a quarta contratação emergencial para médicos generalistas (clínicos gerais). Os profissionais irão atuar na Atenção Primária na Rede Pública de Saúde, nas Unidades (UBS e UBSF), dos bairros: Açude II, Candelária, Conforto, Roma I e II, Santa Rita do Zarur, e Vila Americana.

A Atenção Primária é responsável pela coordenação do cuidado – de modo preventivo, integrado e contínuo– sendo referência em saúde para a população. Volta Redonda conta com 46 Unidades de Saúde, que realizam atendimento integral no setor básico, incluindo casos suspeitos de Covid-19. De acordo com a secretaria de Saúde, estão sendo oferecidas três modalidades de carga horária: 40, 30 e 20 horas/semanais, com contratação em nível emergencial devido à pandemia do novo coronavírus.

Está sendo oferecido o salário de R$ 12 mil (bruto) para 40 horas, mais 20% por qualificação e desempenho. Além disso, a prefeitura também está oferecendo por 30 horas semanais R$ 9 mil (bruto), mais 20% por qualificação e desempenho. E por 20 horas semanais R$ 6 mil (bruto), mais 20% por qualificação e desempenho. Os interessados devem encaminhar currículos para o e-mail: dab.sms@outlook.com

A médica de família da SMS, Silvia Mello dos Santos, destacou a prefeitura está oferecendo ainda adicional por título acadêmico de Medicina de Família e Comunidade (MFC) e também por plantões no final de semana e feriados.

“A contratação ainda oferta a possibilidade de adicional por preceptoria de acadêmicos de medicina e de residentes de Medicina de Família e Comunidade com título ou residência na especialidade. Ainda há possibilidade de plantões extras no final de semana e feriados nas Unidades de Referência para atendimentos de Covid-19, no valor de R$ 1.500.00, por plantão”, explicou a médica.