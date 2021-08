Na próxima semana iniciam turmas em cinco bairros do município; atividade já é praticada na Estação Cidadania, no Vila Rica/Tiradentes

Volta Redonda inicia, na próxima segunda-feira, dia 16, as atividades de mais cinco turmas de aulas de ioga. A prática será ofertada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) nos bairros Santa Cruz e São Geraldo, nos ginásios poliesportivos; Três Poços, no CRAS ao lado do ginásio, que está em obras; no Siderópolis, na quadra poliesportiva; e na Arena do Aterrado. As inscrições devem ser feitas no local e horário das aulas. As turmas terão em torno de 20 alunos para respeitar o distanciamento social de prevenção à Covid-19.

No Santa Cruz, as aulas serão às segundas-feiras, das 14h às 17h30; no bairro Três Poços, às terças-feiras, das 8h às 11h; no São Geraldo, a atividade também será às terças, mas das 13h às 17h30. Na Arena do Aterrado, as aulas serão às quintas-feiras, das 8h às 11h; e no Siderópolis, a partir das 8h, às sextas-feiras. Nesta semana, a professora Olga Thereza Coutinho da Silva já está nos locais, fazendo as inscrições.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, lembrou que as aulas de ioga foram retomadas com a reabertura da Estação Cidadania, no Vila Rica/Tiradentes, em maio deste ano, e que a prática já era ofertada gratuitamente à população nas suas gestões anteriores na secretaria.

“Estamos retornando aos poucos com as atividades da Smel, sempre preocupados em seguir as regras de prevenção ao contágio pelo novo coravirus. A ioga é uma prática milenar que alia exercícios físicos, técnicas de respiração e meditação, podendo reduzir o estresse, aliviar a ansiedade e melhorar a concentração. Acredito que a atividade seja muito oportuna neste momento de pandemia”, disse.

Na Estação Cidadania, no Vila Rica/Tiradentes, as aulas de ioga já acontecem às quartas-feiras pela manhã. De 7h às 8h, pranayama – respirações conscientes e controladas feitas durante as práticas de ioga. E, de 8h às 11h, aulas de ioga.

Secom/PMVR

Fotos de arquivo