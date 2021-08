Sider Shopping Mais Música em Agosto

Em agosto, o projeto Sider Shopping Mais Música, traz um repertório bem animado incluindo pop, pagode e sertanejo

Dia 14/08, o show fica por conta da cantora Gabi Cantto ao som do pop. E no sábado, dia 21/08, é a vez de curtir um pagodinho com a Tropa do Samba

E para encerrar o mês, no dia 28/08, o show fica por conta do Vitão, ao som de muito pop

Os shows acontecem sempre aos sábados, no mesmo horário, às 17h às 20h, no 3º piso, do Sider Shopping na Praça de Alimentação

Com o objetivo de proporcionar momentos de lazer e entretenimento para toda a família, o projeto “Sider Shopping Mais Música”, é uma chance de aproveitar uma programação musical com toda segurança. A entrada é gratuita e a classificação é livre. O Sider é o primeiro shopping do sul do Estado do Rio de Janeiro e está localizado, estrategicamente, no principal eixo de tráfego de Volta Redonda e ao lado de um dos principais corredores comerciais da região. Além disso, o Sider Shopping está comprometido com a segurança de seus clientes e mantém medidas como higienização constante dos locais, aferição de temperatura na entrada e disponibiliza em todos os andares álcool gel para seus clientes.

Serviço:

Sider Shopping Mais Música Agosto

Atrações:

14/08 – Gabi Cantto (POP)

21/08 – Tropa do Samba (Pagode)

28/08 – Vitão (POP)

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

Local: 3º piso Sider Shopping