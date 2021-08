Cerca de 170 mil moradores receberam pelo menos uma dose do imunizante. Estoque de imunizantes tem sido utilizado, em média, em 48 horas na cidade

Volta Redonda está há cinco dias sem mortes provocadas pela Covid-19 – a última aconteceu no dia 5 de agosto. Os recentes óbitos noticiados nos boletins diários divulgados com dados sobre a pandemia, ocorreram em períodos anteriores a estes cinco dias e tinham suas causas investigadas. A confirmação foi feita após análise laboratorial. O avanço da vacinação e a manutenção das medidas de prevenção, aliada à fiscalização, são apontadas por autoridades sanitárias da cidade como as causas do recuo no número de mortes pela doença. O município tem cerca de 80% das pessoas com mais de 18 anos vacinadas com pelo menos uma dose do imunizante, número correspondente a 170 mil pessoas.

A última morte apontada no boletim epidemiológico diário do último dia 10, por exemplo, é referente a 7 de maio deste ano. A causa do óbito do homem de 47 anos, que era diabético, estava sob investigação. Este trabalho de vigilância é feito pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Por este motivo, os boletins diários podem apresentar mortes ocorridas em meses passados; cada vez em menor quantidade.

Chegou, aplicou

Volta Redonda também tem se destacado na aplicação das doses de vacinas contra o novo coronavírus. O estoque de imunizantes tem sido utilizado, em média, em 48 horas. Em dois dias, por exemplo, mais de 15 mil doses foram aplicadas na cidade – contabilizando os drive-thrus e as doses de reforço disponibilizadas nas unidades de saúde.

Hoje, a vacinação estacionou no público-alvo de 28 anos, sendo que para seguir diminuindo a faixa etária é preciso que novas remessas de vacinas cheguem a Volta Redonda. As doses são enviadas pelo Ministério da Saúde.