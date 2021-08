Comerciários terão folga na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira, dia 16/08, foi negociado entre o Sindicato do Comércio de Volta redonda (Sicomércio-VR) e o SEC (Sindicato dos Empregados do Comércio), que as lojas deverão dar folga antecipada neste dia para os funcionários, pelo Dia do Comerciário.

As demais empresas que quiserem funcionar, apenas com o proprietário, sem funcionários, também vão poder abrir.

Já os bares, restaurantes e similares podem funcionar normalmente.

“Salientamos que não é um feriado, apenas um dia acordado para que os trabalhadores do comércio possam folgar em homenagem ao Dia do Comerciário”, comentou o presidente do Sicomércio-VR, Jerônimo dos Santos.