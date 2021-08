A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, segue nesta sexta-feira, 13, a aplicação da vacina contra a Covid-19, no Parque da Cidade, no Centro. Desta vez, serão imunizadas pessoas com idade de 27 anos, gestantes, puéperas e lactantes com filhos de até 24 meses de idade. Também será aplicada a segunda dose antecipada do imunizante AstraZeneca/Oxford para os professores que tomaram a primeira dose dentro do prazo de oito semanas.

O horário será dividido em três, sendo de 8h às 12h para os nascidos de janeiro a abril, de 12h às 16h para os nascidos de maio a agosto, e de 15h às 18h para os nascidos de setembro a dezembro.

Já nesta quinta-feira, 12, além da chegada de 1.044 doses de imunizantes, foram vacinadas pessoas de 28 anos, além de gestantes, puérperas, lactantes de até 24 meses e pessoas com a segunda dose agendada. O morador de Barra Mansa Matheus Peters, 28 anos, elogiou a vacinação. “Gostaria de estar deixando meus cumprimentos e parabenizando os profissionais da saúde e o nosso prefeito Rodrigo Drable, pela organização, atenção e cuidados com a população. Tudo muito bem organizado e com total dedicação, parabéns”, revelou. Fotos: Paulo Dimas