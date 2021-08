Adaptação para musical de conto clássico dos irmãos Grimm será encenada em Agosto em Resende e Barra Mansa e no modo on-line

O Diversão em Cena ArcelorMittal repete o sucesso de Julho e segue com a programação no formato híbrido. Produzido pela companhia Cyntilante Produções e baseado no famoso conto dos irmãos Grimm, “A Bela Adormecida” será exibida na região Sul Fluminense. O espetáculo ocorrerá no modelo drive-in no dia 21 de Agosto (sábado), às 19h, na Área de Exposições, em Resende. No dia seguinte, 22 de Agosto (domingo) é a vez de Barra Mansa. O musical terá início às 18h, no Parque da Cidade. A montagem também poderá ser assistida on-line na página do Facebook @diversaoemcena, em ambos os dias.

Na história, uma princesa enfeitiçada por uma bruxa cai num sono profundo até que o príncipe encantado a desperte com um beijo de um amor verdadeiro. Os personagens saem dos livros de histórias para contar, cantar e encantar o público. Com muita música e interatividade, além do visual impecável dos personagens, a atração promete agradar a todos.

Capacidade – Os vouchers para o drive-in estarão disponíveis on-line a partir do dia 17 de Agosto (terça-feira) até 19 de Agosto (quinta-feira) e podem ser reservados gratuitamente pelo site da Fundação ArcelorMittal. Serão 95 vagas destinadas aos espectadores, das quais 88 voltadas ao público em geral e sete são preferenciais: exclusivas para idosos (maiores de 60 anos), portadores de deficiência, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo e autistas.

Diversão em Cena ArcelorMittal – Considerado o maior programa de formação de público para teatro infantil no Brasil, o Diversão em Cena ArcelorMittal é viabilizado por meio das Leis de Incentivo à Cultura Federal e Estaduais (São Paulo e Minas Gerais). Ao longo de mais de uma década, cerca de 500 mil pessoas já conferiram aos mais de 1,3 mil espetáculos apresentados.

Medidas de segurança contra a Covid-19 – Em decorrência da pandemia, o programa adota o modo remoto e drive-in para apresentação das atrações de maneira segura. O Diversão em Cena segue todos os protocolos sanitários preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Medidas de segurança para o Público :

– Reserva on-line dos ingressos para o Drive-in

– Locação de grades/lonas para delimitação das vagas com distanciamento social

– Instalação de banheiro químico para público com itens de higienização (álcool em gel)

– Contratação de equipe para controle e receptivo de público e logística (15 recepcionistas)

Medidas de segurança para os artistas :

– Locação de lavatório para equipe técnica e receptivos com itens de higienização (álcool em gel)

– Aquisição de itens de segurança para equipe (Máscara, Álcool Gel, Face Shield, Uniforme)

– Transporte da equipe em van adaptada aos protocolos de segurança

– Hospedagem em apartamentos single para distanciamento social

– Equipe reduzida com no máximo 09 integrantes, incluindo equipe técnica e artistas

– Testagem em todos os artistas participantes

– Uso de máscara Face Shield durante as apresentações.

O Diversão em Cena não abre mão do seu objetivo: contribuir para a democratização da cultura e oferecer uma programação regular de qualidade.

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL

“Bela Adormecida – Pocket Show”

Data: 21 de Agosto (Sábado)

Horário: 19h

Local: Área de Exposições (Resende/RJ)

Retirada de ingressos para Drive-in: www.famb.org.br

Data: 22 de Agosto (Domingo)

Horário: 18h

Local: Parque da Cidade (Barra Mansa/RJ)

Retirada de ingressos para Drive-in: www.famb.org.br

FICHA TÉCNICA

TEXTO: Irmãos Grimm

ADAPTAÇÃO, DIREÇÃO E ILUMINAÇÃO: Fernando Bustamante

ELENCO: Raíssa Alves, Chris Geburah, Marina Clara e Ricardo Sabino

STAND-BY: Raquel Carneiro e Gabriel Muzzi

CENÁRIO: Cynthia Bustamante

FIGURINO: Ricca Costumes