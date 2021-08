Galeria de arte do Memorial Zumbi dos Palmares é reaberta ao público

Visitação acontece de segunda a sexta-feira de 08h às 17h, com entrada gratuita, uso de máscara é obrigatório durante a permanência no espaço

A Galeria de arte do Memorial Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecília, foi reaberta ao público nessa quarta-feira, dia 11. O espaço – que permaneceu fechado por um ano e meio – recebeu revitalização em toda sua estrutura, através das secretarias de Cultura (SMC) e Infraestrutura (SMI).

A galeria permanente recebeu novas obras de doação de artistas de diferentes partes do Brasil. As visitas acontecem de segunda a sexta-feira, de 08h às 17h, com entrada gratuita. O uso de máscara é obrigatório durante a permanência no espaço, há disponibilização de álcool (70%) para higienização das mãos na entrada, seguindo as medidas de prevenção à Covid-19.

Artistas que possuem obras no acervo do Memorial Zumbi dos Palmares: Eunice Nazário, André Sodré, Santo, Mário Soares, Uberê Guelê, Wadson Silva, Flávio Dutra e Clécio Penedo. As invenções são representativas da cultura afro-brasileira. O coordenador do espaço, Sid Soares, destacou que a representatividade do Memorial Zumbi dos Palmares é inquestionável do ponto de vista histórico, cultural e social para a cidade e o país.

“Não temos um espaço dedicado a Zumbi com uma estrutura como essa em outro lugar. A ação da Secretaria Municipal de Cultura para além de valorizar o espaço físico do Memorial visa devolver a ele o status para o qual foi criado: que é de um centro cultural. Por isso, a importância da reabertura da galeria e da aquisição de obras de artistas de todo Brasil. Estamos recebendo várias doações que agora farão parte do acervo permanente do local e que poderão ser apreciadas por toda nossa população e, além disso, firmamos uma parceria com o MASP Escola (Museu de Arte de São Paulo) oferecendo duas bolsas integrais para alunos negros nos cursos online da instituição”, disse o coordenador.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, citou as melhorias realizadas no espaço em parceria com a SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura) que foram iniciadas em março e concluídas em julho.

“A reforma do Memorial Zumbi foi executada pela equipe da SMI. As paredes tinham infiltração, isso estava deteriorando o ambiente há bastante tempo. Também houve reforma dos banheiros, e todo o espaço recebeu pintura interna e externa, incluindo a arena. Nesse período também fizemos a troca de iluminação, inserimos novas cadeiras para a realização das atividades e fizemos a aquisição de novas obras através de doação de artistas. Muitas coisas ainda precisam ser feitas, esse é o primeiro passo para podermos reabrir para acesso das pessoas”, comentou o secretário.