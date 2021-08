Hospital da Mulher disponibiliza atendimento odontológico em gestantes

Unidade convida grávidas para agendarem suas consultas

O Hospital da Mulher de Barra Mansa está com vagas disponíveis para atendimento odontológico especializado para gestantes. O serviço serve como complemento para as consultas de pré-natal que são realizadas na rede municipal de saúde.

A diretora geral do Hospital da Mulher, Fernanda Chiesse, falou sobre a importância do atendimento. “Esse cuidado faz parte de um bom pré-natal. É essencial que toda gestante passe pela avaliação odontológica, pois durante a gestação, é comum que as mulheres desenvolvam gengivite gravídica, devido às alterações hormonais. No Hospital nós atendemos não só as gestantes que fazem o acompanhamento conosco mas qualquer outra gestante que precise”, pontuou.

Fernanda ressalta que a unidade só realiza consultas agendadas, não emergenciais. “Caso a gestante necessite de atendimento imediato, ela pode ser amparada na UPA”.

Os encaminhamentos para os atendimentos odontológicos devem ser feitos através do obstetra que acompanha a gestante no pré-natal. O agendamento pode ser realizado no próprio Hospital da Mulher. Fotos: Paulo Dimas e Chico de Assis