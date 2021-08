Jovem desorientada recebe apoio da PRF para voltar à Valença

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu uma ligação de um caminhoneiro por volta das 18h10min, desta quinta-feira, informando que uma jovem, de 23 anos, que pegou uma carona com seu colega em Valença (RJ), apresentava um quadro de desorientação e frases desconexas, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

A jovem estava somente com as roupas do corpo e o caminhoneiro decidiu entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal, no posto de Floriano, para expor o quadro clínico da jovem.

O caminhoneiro parou no posto solicitando o apoio dos agentes que constataram que a mulher apresentava quadro de desorientação. Ela dizia que era de Valença (RJ) e que tinha problemas psicológicos. Disse também que era paciente do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) e que queria retornar à Valença.

Uma equipe da NovaDutra foi chamada para prestar os primeiros atendimentos médicos e a jovem foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa, onde aguardou o transporte de retorno para Valença.