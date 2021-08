O jovem Fabrício da Silva Gomes, de 25 anos, foi assassinado na noite de quarta-feira, na rua A, no bairro de Fátima, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Policiais militares foram até o local averiguar disparos de arma de fogo e encontraram Fabrício já sem vida. Ele seria morador do bairro Vila Brasília, em Volta Redonda.