Obras de asfaltamento avançam em Volta Redonda

Serviço contratado pela prefeitura recuperou trecho da avenida que liga a Pinheiral, na altura do UniFOA, em Três Poços, e agora é realizado próximo da Cinbal

As obras de asfaltamento realizadas pela Prefeitura de Volta Redonda avançam. Os trabalhos que tiveram início na Avenida Paulo Erlei Abrantes, próximo do UniFOA, em Três Poços, foram finalizados nesta quinta-feira (12) e seguem ao longo da via que liga a Pinheiral, alcançando a altura da empresa Cinbal. O trânsito no local funciona em meia pista.

O serviço ocorre em mais de uma frente e deve chegar à Avenida Álimo Antônio Francisco, no bairro Pinto da Serra, nos próximos dias. A recomposição asfáltica é executada por uma empresa contratada pela prefeitura e conta com fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). O investimento é de mais de R$ 10,9 milhões com recursos do município. A previsão é que as obras durem oito meses e atendam mais de 10 bairros. Elas integram um convênio com o Governo do Estado, que tem doado os materiais.

A subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, destacou que a população já poderá notar a diferença na qualidade do asfalto que está sendo aplicado.

“Naquele trecho do UniFOA as pessoas já vão notar a diferença. Agora, na altura da Cinbal, outro ponto que tínhamos muitas reclamações, estamos fazendo a fresagem e em breve o asfalto será totalmente recuperado. É um trabalho de qualidade e um material de maior durabilidade”, apontou.

O cronograma da recomposição asfáltica prevê a execução dos serviços na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Santa Rita do Zarur; Rodovia dos Metalúrgicos, na altura da Casa de Portugal e bairro Roma. Em seguida, as obras alcançarão Aterrado, Ponte Alta, São Geraldo e Vila Santa Cecília.

*Reparos emergenciais*

Junto a esta grande obra, a SMI mantém operações tapa-buracos de reparos emergenciais. Nesta semana, o serviço foi executado na Ponte Dom Waldir Calheiros, que liga Aterrado a Niterói/Aero Clube; na Rua 4 e imediações, no bairro Conforto; Rua Geraldo Di Biase e imediações, no Aterrado; e Voldac, próximo da Apadem (Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais).

[12/8 12:29] Arlindo Jornalista: Fotos: Divulgação/Secom PMVR