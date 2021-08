Polícia Civil realiza Operação Monitore em Resende

A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a Operação Monitore, coordenada pelo delegado de Resende, Michel Floroschk, que tem como alvo suspeitos de integrarem uma organização criminosa responsável por vários crimes na cidade e também em Itatiaia e Porto Real.

Segundo o delegado, foram expedidos 54 mandados de prisão temporária e 168 de busca e apreensão. De acordo com as primeiras informações do delegado, a organização planejava com seus integrantes a prática de crimes através de aplicativos de celular, acompanhando em tempo real a execução dos delitos, através de fotos e vídeos.

Até o momento desta publicação, não havia ainda sido informado quantos mandados foram cumpridos. Até agora são

17 presos. Notícia em atualização