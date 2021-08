A polícia militar recebeu denúncia na tarde de quarta-feira, informando que dois suspeitos estariam traficando em um escadão , na rua Cristiano Otoni, no Centro, em Barra do Piraí.

Em buscas no local, os agentes não encontraram os suspeitos, mas foi apreendida uma sacola com 78 pinos contendo cocaína. O material foi levado para a Delegacia de Polícia de Barra do Piraí.