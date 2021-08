Prefeitura de Pinheiral abre inscrições para oficina de artesanato

A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) inicia nesta quarta-feira, 12 de agosto, as inscrições para a oficina de Artesanato no Espaço Mulher, localizado na Rua Bulhões de Carvalho, nº 151, bairro Rolamão (anexo a sede da SMASDH). As inscrições devem ser realizadas na SMASDH Rua Bulhões de Carvalho, nº 151, bairro Rolamão 8 às 17 horas.

As oficinas serão realizadas todas as quintas-feiras das 14h às 16h. É importante salientar que todas as normas de segurança e prevenção do Covid-19 serão respeitadas.

“Estamos aos poucos retornando com as oficinas que foram paralisadas por conta da pandemia da Covid-19. Agora estamos voltando gradativamente, nas terças-feiras acontece a oficina de canto e quintas-feiras as oficinas de artesanato. Qualquer pessoa pode se inscrever nas oficinas no Espaço Mulher, nos horários de funcionamento da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos”, explicou Patrícia Rivello.