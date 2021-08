Intervenção traz mais segurança e conforto para alunos, professores e funcionários da unidade

A Escola Municipal Luiz Pistarini, localizada no distrito de Bulhões. acaba de receber uma intervenção muito importante, com a reforma geral em sua estrutura. A Prefeitura de Resende entregará na próxima sexta-feira, dia 13, às 14h, os resultados das obras que beneficiam cerca de 37 alunos, além de funcionários e professores que trabalham no local.

A reforma iniciada em 2020 trouxe como benefício a instalação de um abrigo de gás, a troca e recomposição de cobertura; troca de revestimento do piso; troca de revestimento de parede; troca de portas; instalação de tela mosquiteiro; repintura e pintura e a recomposição de alambrado da escola.

– A atual gestão se comprometeu e vem cumprindo nos últimos anos a tarefa de reformar, ampliar e atender as demandas das escolas e creches municipais. Pouco a pouco, cada vez mais unidades recebem essas transformações. E isso inclui as da zona rural do município, sem permitir que essa região fique esquecida. Não é possível reformar todas ao mesmo tempo, mas continuamos empenhados e atentos às demandas para beneficiar todas – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Em pleno funcionamento, a unidade disponibiliza turmas da Creche III ao 5º ano e atende a demanda do distrito de Bulhões. De acordo com a secretária municipal de Educação, Rosa Frech, a reforma e as melhorias no local eram aguardadas há muito tempo e fazem toda a diferença no ambiente de aprendizado dos alunos.