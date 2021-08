PRF e Polícia Militar prendem homem com cocaína na Dutra, em Piraí

Uma operação em conjunto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (10º BPM) na noite desta quinta-feira, por volta das 20h30min, resultou na apreensão de drogas, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no bairro Caiçara, sentido São Paulo, em Piraí.

Após informações os agentes abordaram um veículo Ford Fiesta (Volta Redonda), conduzido por um homem, de 47 anos. Durante revista no interior do veículo foram encontrados escondidos sob o forro da tampa traseira, 34 sacolés de cocaína e um saco cheio de pó de café que foi usado para tentar despistar o odor das drogas, caso fossem utilizados cães farejadores.

Foi dada voz de prisão ao suspeito por tráfico de drogas e a ocorrência apresentada na 94ª DP de Piraí para os procedimentos cabíveis. A operação contou também com apoio da 1ª DEL da PRF, de Seropédica.