PRF prende homem com mandado de prisão em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização de combate ao crime quando abordaram um Chevrolet Ônix com placa de São Paulo, na noite de quarta-feira, por volta das 23h20min, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, no município de Itatiaia.

O veículo era conduzido por um homem, de 30 anos. Durante consulta aos sistemas foi constatado haver um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça em desfavor do condutor por não pagamento de pensão alimentícia, expedido em 05 de maio de 2021 com validade até 05 de maio de 2024. Desta foram, foi dada voz de prisão ao homem e a ocorrência encaminhada para a 99ª DP de Itatiaia.