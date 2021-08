A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, em parceria com a Associação de Moradores do bairro Loteamento Primavera, realizou nesta quinta-feira, 12, mais uma etapa da implantação de hortas comunitárias no município, que reutiliza terrenos abandonados com o intuito de aumentar a produtividade econômica do município. A ação contou com o apoio da JN Hortaliças, produtor de mudas do distrito de Santa Rita de Cássia, que realizou a doação de mudas de hortaliças para o plantio.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Roberto Carvalho, o Beleza, explicou como funcionou o processo. “As ações coletivas são de muita importância para promover ambientes saudáveis, levando à população o acesso às verduras e hortaliças garantindo assim o consumo de alimentos riquíssimos em nutrientes. Segundo o Ministério da Saúde, temos que consumir mais verduras, legumes, arroz e feijão. Por isso, neste período onde estamos em crise econômica, os projetos sociais são de grande valia. Eles garantem variedade nutricional na alimentação da população. As hortas comunitárias, além de fazer parte de ambientes saudáveis, aumentam a oferta de alimentos, contribuindo para o senso de coletividade e auxiliando na formação de cidadãos mais participativos e conhecedores de seu valor social”.

Na agricultura urbana, os chamados quintais produtivos, exercem um papel fundamental sócio educativo, uma vez que os próprios moradores da região são os responsáveis pela produção, manutenção e colheita.

Gil Pedro, presidente da Associação do Loteamento Primavera, explicou a importância da criação da horta.“Ajudar as comunidades carentes pode beneficiar na alimentação dessas pessoas. Tudo aquilo que agrega é bem-vindo”, pontuou.

A produção é livre de agrotóxicos, sem veneno e os resultados já fazem os moradores planejar uma grande produção para o próximo período. O morador que possuir um terreno e se interessar no projeto deve procurar a Secretaria de Desenvolvimento Rural, fornecer os dados da área de cultivo e aguardar solicitação. Fotos: Felipe Vieira