Meio Ambiente planta mudas no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa

Secretaria de Meio Ambiente realiza plantio de mudas no bairro Getúlio Vargas

Ação visa impulsionar a arborização urbana no município

Nesta sexta-feira, 13, a Secretaria de Meio Ambiente de Barra Mansa, em parceria com o Tiro de Guerra (TG), realizou um plantio de 120 mudas nativas da Mata Atlântica na Unidade de Conservação APA Cândido Silva, no bairro Getúlio Vargas. A ação faz parte do projeto de reflorestamento ‘Barra Mansa Mais Verde’ organizado no município e que visa fomentar a arborização urbana na cidade.

O Prefeito Rodrigo Drable esteve presente no plantio e falou sobre a iniciativa. “Essa é uma ação muito bacana de defesa do meio ambiente. Estamos promovendo a restauração de todo esse local, que há pouco tempo foi alvo de invasão e que a prefeitura tem atuado fortemente para recuperar a área. Temos centenas de mudas preparadas e as covas foram feitas pelos meninos do Tiro de Guerra”.

Drable finalizou informando sobre a expectativa de recuperar a área verde. “O intuito é que, em algum tempo, nós tenhamos a recuperação do verde da nossa cidade, das matas, dos morros, mas sem dúvida nenhuma é necessário que cada um faça sua parte. Plante mudas e preserve o meio ambiente”.

Fotos: Divulgação