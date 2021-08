Dois carros bateram na manhã de quinta-feira, e deixou um homem, de 36 anos, e uma mulher, de 30 anos, com ferimentos no km 488, da Rodovia-Rio-Santos (BR-101) no bairro Gamboa, em Paraty.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o choque um dos veículos caiu em um rio às margens da rodovia. O trânsito sofreu pequena retenção.