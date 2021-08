Barra Mansa volta a promover eventos na Fazenda da Posse

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, deu continuidade aos eventos do ProCap (Programa de Capacitação) – Edição Vale do Café – e receberam nesta sexta-feira, 13, na Fazenda da Posse, no Centro, representantes do programa. O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, também esteve no encontro recebendo os convidados.

A gerente de Turismo do município, Bhella Santos, que também é presidente da Instância de Governança Regional CitVale (Vale do Café), informou que o evento é uma realização da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), em parceria com a Fecomércio, com a coorganização da IGR CitVale. O evento seguirá com visitas em pontos turísticos da cidade no final de semana.