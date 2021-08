Curso de Formação Política em Volta Redonda aborda o tema democracia

Iniciativa do vereador Jari de Oliveira, os encontros tem como objetivo promover a participação popular na política

O Curso de Formação Política, iniciado em Volta Redonda no último sábado, dia 07, de forma presencial, no auditório da UFF (Universidade Federal Fluminense), com o tema “O que é Política com P Maiúsculo?”, iniciou nesta semana os encontros online. Na noite de quinta-feira, dia 12, a turma discutiu o tema “Democracia: O que temos e o que queremos?” com Júlio Cesar Andrade de Abreu, que é mestre e doutor em Administração, com experiência em planejamento público, democracia participativa e democracia eletrônica.

A iniciativa, uma promessa de campanha do vereador Jari de Oliveira, vai promover conhecimento sobre o cenário político e incentivar a participação popular. “É muito gratificante ver que pessoas de diversos setores da sociedade de formação e atuação diversas, se interessaram pelo curso. Tenho certeza que o objetivo, ampliar a participação das pessoas no dia a dia da política, será alcançado”, disse Jari.

Todos os próximos cinco encontros também serão de forma virtual, sempre às quintas-feiras. No dia 19, o tema abordado será “Capitalismo X Socialismo X Comunismo: Que bicho é esse?”, com Lincoln Botelho, urbanista, bacharel em direito, professor na UGB e foi secretário de Planejamento por duas décadas em Volta Redonda.

No dia 26, o coordenador do curso, professor e mestre José Arimathéa Oliveira, vice-presidente municipal do PSB, apresenta o tema “Construção de Políticas Públicas: Como se faz?; em 02 de setembro, o vereador Jari se junta ao ex-vice-prefeito e ex-vereador de Volta Redonda, Carlos Roberto Paiva, ambos incentivadores da participação popular na política, se juntam ao historiador Raone Cassin Maia Ferreira para falar sobre “Participação Popular: O que é e como se faz?”.

Em 09 de setembro, o tema “Organização dos Movimentos Populares: Qual a sua importância?” será abordado pelo consultor técnico do Instituto Rua Viva de Mobilidade Urbana, João Alves, no dia 16, o curso discute “Transparência e Controle Social: Cuidando do que é de todos!”, sob comando de Marcos Vinícius Delgado, que é doutorando em Políticas Públicas pela UFRJ, graduado e mestre em Administração e especialista em Administração Pública e Desenvolvimento Regional pela UFF e IFRJ, respectivamente.

O encerramento do Curso de Formação Política será de forma presencial, novamente, no auditório da UFF, no sábado, 18 de setembro, das 9h às 10h30, apenas para os participantes da primeira turma. O encontro seguirá todas as recomendações sanitárias de prevenção ao contágio pela Covid-19, assim como na primeira aula. O tema será: “O que é ser de Direita ou de Esquerda? Como se organizam os partidos políticos”.