Maior parte do material é composto de resíduos da construção civil, mas também há móveis velhos e eletrodomésticos

A Secretaria Municipal de Infraestrutura percorreu a cidade durante toda a semana recolhendo entulhos descartados irregularmente pelos moradores. Uma média de duzentas toneladas de resíduos de construção civil, galhos e inservíveis, descartados de forma inadequada foram retirados das ruas entre os dias 9 e 13.

Nesta quinta e sexta-feira, dias 12 e 13, a equipe fez este tipo de trabalho no bairro Aterrado, próximo ao Centro Pop; no bairro Casa de Pedra (ao lado da Unimed) e na Rua 35, no Conjunto Habitacional Vila Rica; na Viela Ayrton Senna, no bairro Santa Cruz; e nas Ruas Florestal e Faria de Brito, no bairro São Carlos.

A subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, ressaltou que o descarte desses resíduos é de responsabilidade do cidadão, que deve contratar uma caçamba. “A ação visa proporcionar uma cidade mais limpa, organizada e melhor para se viver. Aproveitamos para fazer um apelo para que a população contribua e não descarte esses materiais nas vias publicas. Manter a limpeza da cidade é essencial para proporcionar mais qualidade de vida”, disse a secretária.

Segundo informações da SMI, é comum que a limpeza seja feita pela prefeitura e alguns dias após o serviço, o mesmo local seja alvo novamente de descarte irregular de entulhos e lixo, dificultando o trabalho do Poder Público. Em casos de descarte irregular, o responsável pode ser notificado, e em seguida multado. As multas podem variar de acordo com a quantidade de resíduos e o impacto ambiental promovido.

Questões sanitárias

Além de desobstruir calçadas e terrenos, o trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura também contribui para evitar a proliferação de animais peçonhentos, insetos indesejados e roedores. “Essas pilhas de entulho se tornam focos perigosos de transmissores de doenças”, destacou. Secom VR