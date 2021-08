Grave acidente envolve uma carreta e três carros na Dutra, em Piraí

Um grave acidente ocorreu no final da tarde desta sexta-feira (13), na Via Dutra, em Piraí. Na pista sentido São Paulo, uma batida envolveu ao menos uma carreta e três carros de passeio.

O acidente foi debaixo de chuva, no km 228, próximo ao acesso à cidade. Até o momento desta publicação não havia informações sobre vítimas.

Imagens compartilhadas em redes sociais mostram um carro prensado contra a mureta que separa as pistas pela carreta. Outras mostram outros dois carros bastante danificados.

No momento desta publicação, segundo a concessionária da rodovia, o tráfego estava interditado totalmente no sentido São Paulo, com oito quilômetros de congestionamento.