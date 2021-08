Jovem é assassinado no bairro São Carlos, em Volta Redonda

Um jovem de 25 anos foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (13), na Rua Farias de Brito, no bairro São Carlos, em Volta Redonda. A vítima foi identificada como Jeferson Daniel dos Santos.

Segundo as primeiras informações, criminosos em um Fiat Siena preto passaram atirando contra Jeferson, que morreu no local. A placa já foi identificada e o veículo estaria no nome de uma mulher, moradora de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até o local e constatou o óbito.

A vítima tinha passagens por tráfico de drogas e ficou preso de 2015 até julho do ano passado.