Mais de 100 novas lâmpadas de LED são instaladas na Vila Santa Cecília

Luminárias fluorescentes têm maior poder de iluminação, deixando Volta Redonda mais bonita, segura, econômica e ecológica

A Prefeitura de Volta Redonda realizou as primeiras trocas das lâmpadas de vapor de sódio e metálica (amarelas) pelas de LED esta semana. A Vila Santa Cecília foi o primeiro bairro a receber o serviço. Ao todo, o centro comercial teve 110 novas luminárias instaladas. Além de deixar a cidade mais bonita, as lâmpadas de LED fazem Volta Redonda muito mais segura, econômica e ecológica. A implantação da iluminação de LED faz parte do projeto de eficiência energética do Poder Público que atenderá a todos os bairros.

As trocas de lâmpadas na Vila Santa Cecília aconteceram na Rua 14, ao redor da fonte luminosa, na Praça Brasil e no entorno, como o Mercado Popular e transversais. Os próximos pontos a serem substituídos estão na Rua 33. A previsão é que a partir da próxima quarta-feira (18) a Avenida Sávio Gama, no Retiro, receba as lâmpadas de LED. Durante a troca, as equipes fazem o aterramento dos postes de iluminação, com intuito de evitar acidentes por eletrificação.

Nesta primeira etapa do projeto, as substituições contemplarão os centros comerciais (Vila Santa Cecília, Aterrado, Retiro e Amaral Peixoto). Ao todo, 2.117 lâmpadas serão trocadas. Em seguida, o trabalho avançará para os demais bairros. A segunda etapa será com verba do governo estadual, fazendo a substituição de aproximadamente 26 mil pontos de luz. A estimativa é que com as lâmpadas de LED haja uma redução de gastos mensal no valor de R$ 780.238,94 aos cofres públicos; além do aumento da nitidez e segurança.

A redução dos custos está atrelada à tecnologia da luz de LED, que possibilita menor necessidade de manutenção; elas possuem mais durabilidade e um poder de iluminação maior. Uma lâmpada de vapor de sódio de 250W, por exemplo, tem vida útil de 32 mil horas e demanda um reator que dura 20 mil horas em média. Já uma luminária de LED com 180W dura 50 mil horas, por exemplo, e dispensa o uso de reatores e ignitores para o seu funcionamento.

De forma experimental, a prefeitura já havia realizado em maio a substituição de luminárias em alguns pontos da cidade, como o entorno do Viaduto Nossa Senhora das Graças, no Aterrado.

