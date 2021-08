Governo Municipal vai oferecer reforço para alunos que ingressarem no curso de Administração

Dezesseis pessoas com deficiência auditiva realizaram na noite da última quinta-feira, dia 12, a prova para ingressar no curso superior de Administração do Centro Universitário Geraldo Di Biasi (UGB), através de parceria entre a instituição educacional e a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Os alunos receberão uma espécie de bolsa de estudos para pagar menos, por iniciativa da UGB, e a secretaria ficou encarregada de convocar e ajudar na seleção dos alunos – sem convênio ou transferência de recursos.

Na terça-feira (10), outras quinze pessoas fizeram a prova para tentar ingressar no curso que será realizado de forma híbrida. A previsão é que as aulas comecem na próxima quarta-feira, dia 18, uma apresentação oficial do projeto acontecerá na terça-feira (17), com a presença de representantes da prefeitura e da UGB.

“É importante destacar que vamos oferecer aulas de reforço para esses alunos, porque é tudo novo para eles e queremos que sigam bem nos estudos”, ressaltou o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Pastor Washington Uchôa.

Para facilitar a entrada dos alunos na faculdade, a prefeitura vai disponibilizar uma sala no colégio Delce Horta para que os alunos inscritos tenham aulas de reforço e tenham facilidades na aprovação no processo seletivo. O município ainda vai disponibilizar intérpretes para acompanhamento dos alunos nas aulas.

“Conforme forem chegando novos interessados, vamos organizar para a seleção do próximo ano. Queremos preparar essas pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, elas merecem ter os mesmos direitos que as outras pessoas”, afirmou o secretário.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou o pioneirismo da iniciativa e o apoio da UGB.

“Agradecemos muito todo apoio do Centro Universitário e de seus dirigentes, por terem tido esse espírito solidário em ajudar essa parcela de nossa população. Desde que assumimos esse mandato, temos recebido apoio em nossas iniciativas. Sem essas parcerias, estaríamos muito mais limitados”, destacou Neto.

Fotos: divulgação Secom/PMVR.