A cidade recebe visita da secretária de Estado de Cultura do Rio de Janeiro

Em um dia quando se comemora o Dia Mundial das Artes, celebrado nesta quinta, 12, o Prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, junto ao diretor de Cultura, Marcello Stocco, recebeu a visita da secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa RJ, Danielle Barros, a subsecretária Adjunta – Diretora Escola da Cultura RJ, Cláudia Viana, e o assessor Fabrício dos Santos Baião.

Entre as principais pautas debatidas, esteve o incentivo à Cultura Italiana, o apoio aos produtores culturais e aos artistas municipais, e a participação do município em programas desenvolvidos pela Secretaria de Estado. Além disso, o Prefeito acompanhou a Secretária de Estado em uma visita ao teatro municipal, ao lado da Sede da Prefeitura, onde foram debatidas as formas para retomada das obras de construção do espaço cultural com o apoio do Governo Estadual.

“É uma honra receber a Danielle em frente ao teatro municipal, uma obra que foi sonhada e idealizada pelo meu pai, mas infelizmente ficou parado em outros governos. Conversamos bastante e nosso objetivo, além de fomentar ainda mais a cultura entre os nossos cidadãos, é retomar as obras e fazer desse espaço um cineteatro, trazendo assim mais possibilidades de utilização”, reiterou o prefeito Alexandre Serfiotis.

Em seguida, a equipe da Secretaria de Estado, acompanhada do diretor Municipal de Cultura, fizeram uma visita técnica a diversos pontos artístico/culturais de Porto Real, como a Casa do Imigrante, no Horto Municipal, a Mina Dom Pedro II, a Açucareira (Fábrica da Coca-Cola), a Biblioteca Pública Municipal Áurea Lioi Macias, a sede da Associação Vittorio Emanuele II e a Associação Arte em Cena. “Foi uma grande surpresa poder ver as possibilidades culturais que o município apresenta. Após essa visita e com gestores que Porto Real dispõe, certamente poderemos ver a cidade crescer novamente nesse setor”, disse Danielle Barros.

“Nosso contato com a Danielle Barros aconteceu através do encontro de gestores, onde constatamos que Porto Real não havia acessado a nenhum programa estadual de Incentivo à Cultura em anos anteriores. A partir daí, fizemos uma busca ativa e uma aproximação maior do município com a Secretaria de Estado de Cultura, através da secretária. Acredito que foi um grande avanço para a cultura portorrealense, uma vez que a mesma, estava sem os incentivos necessários para o seu desenvolvimento e dos artistas que temos aqui”, explicou Marcello Stocco, diretor de Cultura.

Foto: Felipe Nascimento.