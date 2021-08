Pagamentos foram efetivados nessa quarta-feira pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) referente à metade do mês de novembro

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), começou nessa quarta-feira (11) a efetuar o pagamento dos cargos comissionados da gestão passada. De acordo com a secretaria, a folha de pagamento que está sendo paga é referente à metade de novembro, primeiro para as pessoas que tinham salários mais baixos.

Na gestão passada, os pagamentos do funcionalismo público haviam sido transferidos para o quinto dia útil do mês. No entanto, mesmo assim, no ano passado os pagamentos chegaram a ser parcelados. Pior: foram deixados sem pagar metade de novembro, dezembro e o décimo terceiro.

Esse foi o cenário encontrado em janeiro pela atual administração, que a partir daí passou a pagar dentro do mês e ainda acertou todos os débitos com funcionários de carreira. “Claro que gostaríamos de pagar tudo de uma vez, mas a crise que nos foi deixada ainda tem efeitos muito fortes nas nossas finanças. Estamos mantendo os salários em dia e pagando o que ficou para trás. Nosso trabalho diário é para que os salários não fiquem mãos atrasados”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

O secretário de Fazenda, Erik Higino, afirmou que a prefeitura ainda tem capacidade baixa de efetuar pagamentos. “Dentro da nossa ainda pequena capacidade de pagamento, vamos quitar as dívidas, inclusive com os cargos comissionados. Independente de quem vença as eleições, entendo que é direito de todo trabalhador receber seu salário, desde que tenha trabalhado de fato. Infelizmente, esse princípio não foi respeitado no final da administração anterior, após o resultado das eleições municipais, esclareceu o secretário municipal de Fazenda Erik Higino.

Em relação aos demais acertos salariais, Erik Higino, destacou que a prefeitura estuda ir pagando metade de cada competência faltante por mês. “Essa é a proposta, mas temos de trabalhar muito e economizar muito para que ela se concretize. Além disso, torcer por outros fatores externos”, afirmou.