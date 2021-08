Zoológico Municipal reabilita filhotes de furão devolvidos à natureza

Animais foram encontrados no quintal de uma residência, passaram por cuidados veterinários e foram soltos no habitat natural

O Zoológico Municipal de Volta Redonda reabilitou dois filhotes de furão-pequeno (Galictis Cuja) para serem devolvidos à natureza. Os animais deram entrada no Zoo no dia 07 de junho deste ano, depois de serem encontrados no quintal de uma residência no bairro Piteiras em Barra Mansa. Os filhotes foram resgatados pela Guarda Ambiental da cidade vizinha.

Segundo o gerente do Zoológico Municipal, biólogo Almir Fraga Folly Júnior, os filhotes de furão-pequeno receberam atendimento veterinário e posteriormente foram inseridos no programa de reabilitação do setor de cuidados especiais.

“Na avaliação médica foi constatado que os animais estavam saudáveis. Eles receberam vitaminas, alimentação balanceada por se tratar de filhotes em crescimento e após esse procedimento permaneceram em quarentena. Esse processo de observação é comum para verificar se não há alguma doença incubada, por exemplo”, explicou o biólogo.

Os filhotes de furão-pequeno foram devolvidos à natureza na última quinta-feira (05), por meio do Instituto Vida Livre, parceiro do Zoológico Municipal.