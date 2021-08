Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na tarde de sexta-feira, em um acidente envolvendo 11 veículos, sendo, seis caminhões, um ônibus e quatro automóveis, no km 235, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Piraí.

Vanderlei Carvalho Acácio, de 65 anos, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos. Outra vítima do acidente é Adaílson José da Silva, de 65 anos. Ele teve fratura e passou por cirurgia. A unidade hospitalar ainda não informou o seu estado de saúde. O terceiro ferido no acidente foi levado para um hospital da região.

Segundo informações do local chovia no momento do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento chegou a 32 quilômetros, com reflexo na subida da Serra das Araras. A pista ficou interditada por cerca de duas horas. Após os trabalhos da perícia a pista foi parcialmente liberada. O trânsito passou a fluir pela faixa da esquerda.