Audiência Pública é aprovada para discutir manutenção do ensino médio profissionalizante na Fevre

Foi aprovado na Câmara Municipal de Volta Redonda, na noite de terça-feira, um requerimento do vereador Walmir Vitor (PT) para a realização de uma Audiência Pública para debater com a sociedade e demais entidades da classe educacional a manutenção da oferta do Ensino Médio pela Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).

Segundo a proposta apresentada pelo vereador, que teve 13 votos à favor, visa evitar que o ensino médio profissionalizante, oferecido pela instituição, seja suspenso em definitivo. “A Audiência Pública vai discutir a manutenção do ensino médio na Fevre, que é de qualidade, permitindo assim, formação completa de nossos jovens e adultos, garantindo um ensino de qualidade”, destacou o vereador.