Escolinha de vôlei da prefeitura reabre inscrições em Volta Redonda

A escolinha de vôlei da Prefeitura de Volta Redonda está com inscrições abertas. As aulas são gratuitas e oferecidas através da Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer). Os treinos acontecem de segunda as quartas-feiras, das 8h às 10h, no Ginásio Poliesportivo Carlos Augusto Haasis Filho, no bairro Vila Rica/Tiradentes. Podem participar crianças a partir de 12 anos de idade. As inscrições são feitas no local dos treinamentos.

O professor de Educação Física, Raul Victorino Dantas Filho, um dos organizadores da escolinha por meio da Smel, lembrou que para se inscreverem os menores de idade precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Além de preencher uma ficha de inscrição, os interessados precisam levar uma foto 3×4. O cadastro pode ser feito das 7h às 11h e das 14h às 18h.

“A Smel quando abre as atividades esportivas nas escolinhas é para todas as pessoas que desejam praticar um novo esporte na vida. O objetivo é justamente dar oportunidade para uma modalidade diferente do futebol, uma modalidade olímpica e que tem despertado o interesse da juventude. E pode ser também o pontapé inicial para a revelação de novos talentos, porque temos várias equipes na cidade que já disputam o campeonato estadual de base no voleibol”, enfatizou Raul.

Handebol e futsal

O professor destacou ainda que no ginásio poliesportivo da Vila Rica/ Tiradentes estão abertas inscrições para outras escolinhas esportivas, praticadas em dias e horários alternativos como o handebol e o futsal. A participação nas aulas também é realizada no próprio ginásio com os profissionais da Smel. O público-alvo é formado por crianças e adolescentes de 12 aos 17 anos de idade.