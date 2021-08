Nilton Alves de Faria, o Neném (DEM) presidente da Câmara de Vereadores de Volta Redonda, programou duas sessões semanais a partir de segunda-feira, dia 16. O vereador tem cumprido os protocolos e seguido as normas previstas pelo Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, referente à Pandemia do Novo coronavírus (Covid-19).

A segunda sessão será realizada na quinta-feira. Neném lembrou que todas as medidas estão sendo tomadas obedecendo aos protocolos anticontaminação pelo vírus, como aferição de pressão, álcool em gel, distanciamento social e redução no número de pessoas no Plenário da Câmara Municipal.

Ainda não tem data marcada para a realização de três sessões semanais, como ocorria anteriormente. Segundo o presidente da Câmara Municipal, vai depender muito da diminuição de casos de Covid. “Quero lembrar sempre da importância do distanciamento, do uso de máscara e da higienização das mãos, evitando também a aglomeração”, disse o presidente. Neném destacou também a importância da sessão ser transmitida pela internet neste momento de pandemia.