Agasalhos e cobertores arrecadados serão levados às entidades do município Na manhã deste sábado, 14, a prefeitura de Barra Mansa recebeu uma doação de 1.500 peças de agasalhos e cobertores, em uma etapa do concurso Miss Barra Mansa 2021, que aconteceu no Rodoviária Shopping, no Centro, com a presença do prefeito Rodrigo Drable. Os itens arrecadados pelas 20 pré-candidatas serão doados para entidades do município.

Fabiano Biolchini, coordenador da prefeitura, agradeceu as doações feitas ao município. “Essas ações são sempre muito bem vindas, servem para a gente fazer o bem ao próximo. Conseguimos arrecadar hoje um número considerável de mantas e blusas de frio que serão entregues àqueles que verdadeiramente precisam”.

A Miss Rio de Janeiro 2019 esteve presente no evento e parabenizou as candidatas pelo empenho nesta etapa. “Estou muito feliz em realizar mais uma ação social com as candidatas ao Miss Barra Mansa. Tenho muito orgulho de todas, pois elas fizeram a campanha e a arrecadação em seus bairros e tivemos muitas doações. Agradeço a todos que contribuíram e a todo o apoio da prefeitura e do Rodoviária Shopping na realização desta campanha solidária”.

As doações podem ser feitas pelos munícipes no Rodoviária Shopping até o dia 27, mesmo dia que a cidade receberá a seleção estadual para eleger a representante para o concurso Miss Rio de Janeiro 2021. Devido às restrições sanitárias, a presença de público será limitada a patrocinadores, jurados e familiares. No entanto, o evento poderá ser assistido ao vivo pelo Instagram do Rodoviária Shopping. Fotos: Ráila Suelen